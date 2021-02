Mobilità in crisi tra Salerno e la Costiera dopo la frana a Vietri. Stamattina traffico in tilt

Disagi e traffico in tilt questa mattina all’entrata dell’autostrada Cava de’ Tirreni direzione Salerno. A causa della nuova frana a Vietri sul Mare, in via Benedetto Croce all’Olivieri, si preannunciano giorni se non settimane di passione per la mobilità della provincia di Salerno. Ieri, intorno alle 14, un gran numero di massi si è staccato dal costone lungo l’ex Statale 18, non molto lontano dal confine con Vietri sul Mare. Le pietre sono cadute a breve distanza dal distributore di carburante della Mac ed hanno invaso la sede stradale, fino ad arrivare alla ringhiera di belvedere di fronte. Solo per fortuna non è accaduto l’irreparabile. Solitamente, a quell’ora, infatti, via Croce è trafficatissima per raggiungere i comuni della Costiera amalfitana, Cava de’ Tirreni e l’Agro nocerino. Smartworking a causa della Covid 19 e scuole chiuse a Salerno per l’allerta meteo hanno diminuito il transito di auto e di pullman.

Un bus, comunque, carico di pendolari è arrivato pochi dopo il crollo in zona: per una manciata di minuti il mezzo non è stato travolto dai massi. Immediatamente la circolazione da e per Salerno è andata in tilt. Le code si sono formate dal centro del capoluogo da un lato e dall’altro dalla Molina di Vietri sul Mare. Unico modo per raggiungere da Salerno i comuni amalfitani, la Vallata metelliana e l’Agro nocerino è percorrere a pagamento l’autostrada A3 Napoli Salerno. Lunghe file anche all’uscita ai caselli di cavesi della A3, specie in direzione Nord, con auto in coda fin sulla sede autostradale. Ritardi enormi per i mezzi di trasporto pubblico.