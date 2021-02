Minori, venerdì 12 febbraio lo screening scolastico per gli alunni. Venerdì 12 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sono convocati tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Minori, in Costiera Amalfitana, ad esclusione della classe quarta, presso l’USCA del Porto di Maiori per effettuare uno screening con test Covid-19.

Essendo un docente risultato positivo, per le classi quinta elementare, seconda e terza media, lo screening è obbligatorio.

Per le restanti classi sarà su base volontaria, auspicando, però, una larga partecipazione.

Queste le parole del sindaco Andrea Reale.