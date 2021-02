Minori, sospese lezioni in presenza elementari e medie fino al 13 febbraio

Minori. Il sindaco Andrea Reale comunica che «in seguito allo screening di controllo per le classi quarta e quinta con relativi docenti e non docenti, è risultato positivo al Covod-19 solo un ulteriore docente del nostro plesso scolastico. Tale evenienza mette in quarantena fiduciaria gli alunni delle classi 5 elementare, 2 e 3 media (devono restare a casa). Di concerto con la dirigente scolastica sono sospese le lezioni in presenza elementari e medie fino a sabato 13 febbraio. Sarà comunicato nei prossimi giorni la data per uno screening di tutte le classi ad eccezione della quarta elementare.

Grazie per la grande collaborazione che ci dimostrate quotidianamente per superare insieme questo momento delicato. Un bacio a tutti i bimbi di Minori».