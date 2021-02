Minori, servizio assistenza per prenotazione vaccini anti-covid per gli ultraottantenni

Minori. L’Assessorato alle Politiche Sociali del comune della costiera amalfitana rende noto che il servizio di assistenza per la prenotazione di vaccini anti-Covid per i cittadini ultraottantenni è attivo al piano terra del Palazzo Comunale il lunedì dalle ore 15.00 alle 18.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00, anche per le richieste di vaccinazioni a domicilio per i cittadini ultraottantenni non deambulanti.