Minori, screening scuola sicura. Tutti negativi i test effettuati lo scorso venerdì

Minori. Screening scuola sicura, il sindaco Andrea Reale comunica che: «I test effettuati lo scorso venerdì per gli alunni delle elementari e medie hanno dato tutti risultati negativi. Un solo test dubbio è stato rilevato e verrà ripetuto, ma l’alunno/a non frequenterà la scuola fino ad esito ricevuto. Come disposto dal Dirigente Scolastico in accordo con il Sindaco, le attività in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 15 febbraio 2021. A tutti i bimbi, ragazzi e famiglie un sentito grazie per la collaborazione.