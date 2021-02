Minori, Mormile sulle scritte ingiuriose nei confronti dei dipendenti e del sindaco

Minori, il Capogruppo Minori Unita Fulvio Mormile sulle scritte ingiuriose nei confronti dei dipendenti e del sindaco.

Ho purtroppo avuto conferma dai giornali di quello che solo qualche giorno fa mi aveva anticipato il consigliere Fortezza . Condanno con fermezza questi episodi di inciviltà che danno una pessima immagine dalla nostra cittadina all’ esterno. In prima istanza sono completamente solidale con la Dottoressa La rocca, alla quale voglio esprimere la mia personale vicinanza, sperando che a breve possa considerare quest’ episodio come un’ azione goliardica di quelle che ogni giorno siamo costretti a sopportare noi soggetti esposti pubblicamente. Altrettanta solidarietà va all’ ingegnere Marini, ed al sindaco Reale, al quale rinnovo il mio invito già espresso in consiglio comunale: Il nostro paese ha bisogno di una fase di pacificazione, le sue recenti esternazioni in consiglio comunale non hanno fatto altro che infiammare le diverse fazioni cittadine. Noi abbiamo l’ obbligo di governarle: Un’ azione esemplare dal mio punto di vista già espresso all’ ultimo consiglio, potrebbe essere quella di affidare la presidenza del consiglio comunale all’ opposizione, in modo da poterne garantire la sua imparzialità così come per prassi in qualsiasi consesso democratico.