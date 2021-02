Minori, Mirian di Lieto neolaureata in scienze biotecnologiche

Minori. I più emozionati di tutti sono papà Roberto e mamma Annamaria con Desirèe. La loro piccola, Mirian, ha conseguito con il massimo dei voti la laurea triennale in scienze biotecnologiche. Tutto discusso, come impongono i tempi attuali, in diretta streaming e tutto come da copione con in arrivo un dolce e prezioso regalo dal fidanzatino.

Sub titolo: terapie innovative per il morbo di Alzheimer, che al momento non ha una totale sicurezza di efficace cura, nonostante le severe applicazioni di ricercatori di fama

Le terapie in atto cercano di debellare il problema attaccando la causa sottostante la malattia.

Il mondo della ricerca è in attesa di poter dire che , in un prossimo futuro, esisterebbe una cura per sconfiggere l’Alzheimer.

Naturalmente la dolce Mirian sarà costretta ad abbandonare gli agi e le coccole della casa madre perché dovrà tuffarsi nella severa continuazione del lavoro intrapreso che ha bisogno di continua ed assidua presenza. Ma un periodo, se pur breve, di pausa-riposo è dovuto, non fosse altro che per liberarsi per un pò la testa intasata di formule e similari.

