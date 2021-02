Minori, lezioni sospese fino a martedì

Maiori – Minori (Costiera Amalfitana), predisposto per domani 8 febbraio una sanificazione straordinaria dell’intero plesso che ospita le scuole medie ed elementari. Per lunedì 8 e martedì 9 saranno sospese le attività in presenza per le elementari e le medie e sarà attivata la DAD.

E’ stato predisposto uno screening di tamponi molecolari per una parte degli alunni che saranno effettuati domani mattina, lunedì 8 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 all’USCA del porto di Maiori.

Il Sindaco di Minori, Andrea Reale, rassicura tutti , che grazie all’aiuto dei tanto volontari del COC, comunale la condizione epidemiologica COVID 19 è completamente sotto controllo.

“Prevenzione e non allarmismo è la ricetta per sconfiggere insieme la pandemia”, conclude il Primo Cittadino.