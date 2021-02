Minori, il Comune ringrazia Valdobbiadene per aver sostenuto l’arte presepiale di Maurizio Ruggiero

Minori. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Reale ringrazia il Comune di Valdobbiadene per aver sostenuto l’arte presepiale del Prof. Maurizio Ruggiero. La nota:

Un grazie al Sindaco e all’ Amministrazione di Valdobbiadene per aver valorizzato è sostenuto l’opera del Prof. Maurizio Ruggiero e dei suoi collaboratori che tramite la grande tradizione presepiale unisce due culture, due paesaggi due territori d’eccellenza nel segno dell’amicizia. Il Presepe del Prof. Ruggiero diventa un museo con visite guidate per divulgare la tradizione partenopea ma soprattutto per rappresentare il paesaggio italiano che è ricchezza reale, concreta, visibile da preservare e considerare aspetto primario turistico culturale e ambientale. Grazie al Prof. Maurizio Ruggiero e a tutti i suoi collaboratori che con tanto amore hanno realizzato quest’opera d’arte con sacrificio personale. Il pubblico deve sostenere queste esperienze che fanno riemergere i veri valori della vita. Grazie a tutti.

L’ Amministrazione Comunale.