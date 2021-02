Minori, Carnevale con… Amore. Ecco come partecipare

Minori. Il Comune della costiera amalfitana lancia l’iniziativa “Carnevale con…Amore!”: «Cari bambini, ragazzi, genitori, professori, maestre, commercianti, artisti a tutto tondo… carnevale si avvicina e quest’anno, che sia di buon auspicio, con lui anche il giorno di S. Valentino…. che occasione ghiotta per mostrare tutto il nostro estro.

Abbiamo pensato di chiedervi ancora una volta la vostra collaborazione per rendere, nonostante la situazione, piacevole un giorno speciale, doppio per festeggiamenti, che verrà, speriamo per l’ultima volta, vissuto diversamente.

Allora indossate i vostri vestiti di carnevale, prendete forbici e colla, impastate farina e uova, componete una filastrocca, colorate un disegno… quello che volete e mandatelo al 3337491020. La pagina della luce si trasformerà solo per quel giorno in “Carnevale con amore” e vi terrà compagnia tutto il 14 febbraio facendovi rivivere, con i vostri contenuti, un pizzico della magia che ci trasmetterete…».