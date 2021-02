Minori, atti di danneggiamento alle proprietà del sindaco e della segretaria comunale: il ringraziamento a chi esprime solidarietà.

Riportiamo di seguito la dichiarazione del Sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale: Ringrazio a nome mio personale, della Segretaria Comunale Dott.sa Lucia La Rocca e dell’Ing. Aristide Marini le tante persone che in queste ore ci stanno esprimendo vicinanza e solidarietà condannando queste azioni scellerate. Questi episodi si susseguono ormai da mesi ogni settimana anche con danneggiamenti della proprietà privata del Sindaco e della Segretaria Comunale. Bucatura ruote della macchina lancio di sassi enormi sull’attività del Sindaco. I soliti noti nemici di Minori e della Costa D’Amalfi. Falsi difensori dell’Ambiente, vigliacchi e costruttori di odio e distruzione, inefficienti, pieni di rancore, arrabbiati con la vita che è un dono sacro. Interessati alla cosa pubblica per propri interessi personali, vana gloria e inutilità assoluta. Non hanno argomentazioni politiche ma solo odio da stemperare contro chi lavora per il bene di tutti. Noi andiamo Oltre più forti di prima senza fermarci neanche per un istante per creare innovazione, difendere le tradizioni, preservare le bellezze paesaggistiche per il bene della collettività e per creare lavoro vero.