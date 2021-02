Minori 6 nuovi positivi, a Ravello 2. Aspettiamo Maiori . Questo è il comunicato del sindaco Andrea Reale presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi .

Chiudiamo il mese di febbraio con n.15 positivi totali.

Registriamo in data odiena n.6 NUOVI POSITIVI e n.1 GUARITI nel territorio di Minori.

Siamo in attesa di ulteriori risultati di tamponi già effettuati e per i nuovi positivi sono state individuate le catene di contatti da sottoporre a test nei prossimi giorni.

Con le nuove disposizioni il tracciamento va fatto fino a 14 giorni prima dalla data di positività.

Le persone tracciate anche se risultano negative devono comunque osservare una quarantena di 14 giorni e sono liberi solo dopo aver effettuato il tampone di controllo al 14°giorno

Raccomandiamo la solita attenzione come sempre!

Il sindaco Andrea Reale

A Ravello altri due casi di Coronavirus Covid -19 , familiari dei contagiati di venerdì, e un guarito . Siamo a 21 . Aspettiamo il report di Maiori per stasera, a mezzanotte come di consueto il report definitivo del Covid in Costiera amalfitana di Positanonews .