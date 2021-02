Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata del 14 febbraio: finale di stagione

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Mina Settembre, in onda domenica 14 febbraio. La serie tv di Rai1 con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, è giunta al finale di stagione. Gli spettatori potranno assistere all’undicesimo e al dodicesimo episodio, intitolati rispettivamente Piccole grandi bugie e Mio fratello non è figlio unico. Mina scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre, poi dovrà decidere se indirizzare la sua vita sentimentale verso Claudio o Domenico, oppure se restare da sola. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni della sesta e ultima puntata del 14 febbraio

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Mina Settembre, in onda domenica 14 febbraio. Episodio 11 – Piccole grandi bugie: per Mina è arrivato il momento che tutti i nodi vengano al pettine. L’assistente sociale dovrà affrontare una rivelazione che la porterà a riaprire vecchie ferite. Mentre tenta di rimettere insieme i pezzi della sua vita, Mina dovrà concentrarsi su un mistero che si verificherà proprio in casa sua. La badante di sua madre, infatti, svanirà nel nulla. Mina è molto preoccupata per lei, quindi tenta subito di capire cosa le sia successo e si lancia nelle indagini. Così, si imbatterà in alcuni segreti della donna, che non avrebbe mai potuto immaginare.

Mina Settembre tra Claudio e Domenico

Episodio 12 – Mio fratello non è figlio unico: l’ultimo episodio di Mina Settembre, segnerà anche il momento in cui la protagonista dovrà prendere una decisione sotto il profilo sentimentale e dovrà fare i conti con la verità su suo padre. Un doloroso segreto riguardo il padre di Mina, sconvolgerà non solo l’assistente sociale ma tutte le persone a lei care. Claudio, ancora una volta, non si tirerà indietro e starà al fianco della donna che ancora ama profondamente. Domenico, invece, sembrerà distante e accetterà di lasciare il consultorio per andare a lavorare in una clinica privata.