Milan travolge il Crotone re ipoteca il campionato

Il Crotone soccombe sotto la goleada milanista,aggiungendo alla crisi di Gattuso un altro elemento di disfatta calabrese in un campionato che vira decisamente sull’asse Milano Torino con la variabile bergamasca…

Intanto stamattina ai crocicchi di Napoli si discute e si facevano bilanci di fase sull’ attuale vicenda del Napoli,ancora in crisi di guida tecnica…

Si licet parva componere magnis, nella scala dei distacchi ,dopo quella degli uomini e delle donne care,viene il dolore per la morte di un amore e poi….Dietro il distacco tra un trainer e la squadra che quasi sempre rappresenta una comunità, vi sono elementi sentimentali ed etico psicologici di massa!

C’è sempre un exitus e”wolfianamente”quello che resta!Nicola Vetrano