Migliaia di prof esclusi: niente vaccino perché over 65

Campania-Italia. Mentre si dà il via libera al rientro a scuola per il 75 per cento dei ragazzi delle scuole superiori, un docente su due continuerà a fare lezione senza la copertura del vaccino. Ieri sono partite le prenotazioni sulla piattaforma di Poste italiane, ma soltanto per gli under 55. Bisognerà attendere ancora alcuni giorni per raggiungere anche la fetta di professori fino a 65 anni, classe 1956 compresa. Una questione di elenchi non ancora arrivati dal ministero dell’Istruzione. E negli elenchi mancano anche i dirigenti scolastici under 55 che ieri, invano, hanno tentato di inserire i loro dati in piattaforma.

Ennesima grana che le regioni tenternno di risolvere contattando il ministero. Insieme a quella delle scuole paritarie che da lunedì in tutta l’Isola chiuderanno i battenti per le stesse ragioni: il loro personale non può prenotare il vaccino perché non risulta negli elenchi. Non solo: per ora non sono stati considerati nella campagna vaccinale neanche gli operatori che fanno assistenza agli studenti diversamente abili. Si tratta di personale ausiliario con contratti di lavoro esterni alla scuola ma a stretto contatto ogni giorno, in classe, con i ragazzi più fragili. Quindi più a rischio.