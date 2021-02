Abbiamo apprezzato la diretta del sindaco di Meta Peppe Tito ieri , è andato incontro alle posizioni di Positanonews , dimostrando equilibrio e responsabilità verso tre esigenze, quella di sicurezza, quella economica e quella sociale e psico-fisica della popolazione . Dunque, come avviene sulle altre spiagge della costa di Sorrento, la spiaggia di Meta non sarà chiusa, ma sarà regolamentata. Scelta giusta e ragionevole. Sulle scuole ha parlato Angela Aiello per cui Meta, a differenza di Sant’Agnello, non chiuderà tutto per un mese, ma si punta alla libertà di scelta per la DAD.