Meta. Scattano le 16, invece di guardie e ladri, guardie e bagnanti. Siamo a febbraio, passato San Valentino non ci sono, almeno fino a Pasqua, altre ricorrenze. La nostra non vuole essere una polemica contro il sindaco di Meta Giuseppe Tito, ma perché prendersela sempre con la spiaggia quando è stato dimostrato finora che tutti i contagi si sono avuti in ambienti chiusi? Tipo a Natale?