Meta: sabato 27 il terzo appuntamento con lo screening Covid-19. A Meta il prossimo sabato, 27 febbraio 2021, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 12.oo, si terrà il terzo appuntamento con lo Screening Covid- 19 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Sud, in modalità drive in.

Ad informare i cittadini sono stati il Sindaco Giuseppe Tito, l’Assessore alla Sanità Angela Aiello, il Consigliere delegato Corrado Soldatini e l’amministrazione Comunale

Questo il link accesso piattaforma per le prenotazioni: https://tinyurl.com/metascreening

TERMINE PRENOTAZIONI: VENERDI 26 ORE 20.00

l’appuntamento verrà confermato entro venerdi 26 alle ore 21.00

In caso mancata conferma contattare l’organizzazione tramite email: screeningmeta@gmail.com