Meta. Ordinanza di Tito, spiagge off limits dalle 16 e stretta alle scuole

Meta, Sorrento ( Napoli ) Questa mattina il sindaco Giuseppe Tito ha firmato una nuova ordinanza che chiude una parte delle scuole cittadine ed al tempo stesso limita l’accesso al litorale, ricordiamo che le superiori sono chiuse in tutta la Penisola Sorrentina e che De Luca presidente della Regione Campania ha chiesto ai sindaci di tenerle chiuse, ma non ha fatto odinanza visto che ha già perso al TAR.

Tito con Angela Aiello ha fatto anche una diretta

Per il varo del provvedimento il primo cittadino ha tenuto conto “dell’aumento esponenziale dei contagi in penisola sorrentina consequenziale al periodo natalizio ed al rientro graduale nelle scuole”, mentre “il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Buonocore-Fienga ed il referente Covid con propria nota hanno comunicato il verificarsi di contagi tra alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado”.

In virtù di tali considerazioni e dei dati forniti dai responsabili delle scuole del territorio il sindaco Tito ha ravvisato “la necessità di dover provvedere, senza indugio, ad adottare ogni provvedimento necessario, in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica ed al fine di evitare assembramenti nei pressi degli edifici scolastici”.

Pertanto ha disposto “la sanificazione di tutti i locali dell’Istituto comprensivo Buonocore-Fienga per il giorno 15 febbraio 2021”. Poi, dallo stesso 15 febbraio e fino al 28 febbraio 2021 “che le attività didattiche di detto Istituto saranno così svolte:

a) Per le classi della scuola secondaria di primo grado mediante Dad – ad eccezione delle attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e attività legate al corso di strumento musicale;

b) Per la scuola dell’Infanzia e le classi della scuola primaria in presenza con accessi ed orari di ingresso ed uscita differenziati mediante l’utilizzo anche di altre aule del plesso di via Marconi;

3) Che sia garantita, su richiesta, la fruizione della didattica a distanza, oltre che nelle situazioni previste dall’ordinanza del presidente della giunta regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, anche al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

Alunni con familiare convivente positivo al Covid-19;

Alunni con familiare convivente con sintomi di infezioni delle vie respiratorie;

Alunni con familiare convivente che abbia avuto un contatto stretto con soggetto risultato positivo al COVID 19;

4) con decorrenza 1 marzo 2021 verrà pianificato il rientro graduale degli alunni della scuola secondaria di primo grado con accessi ed orari di ingresso ed uscita differenziati”.

Allo stesso tempo il sindaco Tito, “ravvisata la necessità di dover adottare misure atte a prevenire fenomeni di assembramento sulla passeggiata Meta-Alimuri, spiagge e zona portuale nei fine settimana cosa già accaduta e che ha creato non pochi problemi alla viabilità e agli operatori delle strutture e alle forze dell’ordine difficoltà nel garantire le misure di sicurezza anti Covid”, ha stabilito “con decorrenza 12 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei giorni di venerdì-sabato e domenica l’accesso e sosta alle spiagge, passeggiata Meta-Alimuri e zona portuale è consentito fino alle ore 16, orario entro cui è consentita la consumazione a tavolo di alimenti e bevande”.

Il sindaco di Meta, infine, chiarisce “che la situazione epidemiologica verrà costantemente monitorata e nel caso adottati ulteriori provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica”.

Ordinanza 23 del 2021 su spiagge e scuole misure anti Covid Comune di Meta