Meta: lunedì al via il progetto di alternanza tra Positanonews e il Liceo Marone

Meta (Napoli). Dal prossimo lunedì – 8 febbraio 2021 – prenderà il via il progetto di alternanza tra Positanonews e il Liceo classico Publio Virgilio Marone. Un’iniziativa pilota in Campania ai tempi del covid e della Dad-didattica a distanza. Non a caso il nome del progetto è “Alternanza ai tempi del covid”.

“Vedremo collaborare Positanonews con gli studenti del liceo classico Marone”, ha raccontato il direttore Michele Cinque. “Un progetto veramente unico organizzato in questo momento così difficile. Ci saranno collegamenti con i ragazzi che prenderanno parte a un laboratorio di giornalismo e ci saranno varie attività che verranno implementate. Interventi anche di esperti del settore”.

Non vediamo l’ora di cominciare!