Meta, l’appello disperato di una donna: “Voglio solo stare in pace in casa mia”

Meta (Napoli). Riceviamo e pubblichiamo il racconto di una cittadina che ci ha scritto per esprimere il suo disagio e la sua sofferenza.

“Sono una cittadina di Meta (non scriveremo la via esatta per rispetto della privacy, ndr) con gravi problemi di salute. L’unica cosa che chiedo è di poter stare serena in casa mia. Ma questo da circa un anno non è più possibile. Vicino la mia abitazione, infatti, procedono da un anno le operazioni di una ditta di lavori. Lavori che vanno avanti anche in orari del giorno in cui non si potrebbe, con rumori e un un grande fracasso che disturbano la mia quiete”, ha spiegato.

“Ho provato più volte a chiedere di sospendere le operazioni negli orari che non sono consoni per permettere il riposo a me – che sono malata e mi sottopongo a delle brutte terapie – e agli altri inquilini. Ho allertato anche le forze dell’ordine ma nulla è cambiato. Gli operatori della ditta mi hanno spesso risposto male, senza contare che non rispettano nessuna delle regole anti-covid. Per me è diventato insostenibile”, ci ha detto in lacrime. Il suo appello: “Aiutatemi affinché questo incubo finisca”.