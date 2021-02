Meta, la riflessione di Eugenio Lorenzano sul nuovo governo

Meta. Una riflessione di Eugenio Lorenzano sul nuovo governo insediatosi.

Lo “sviluppo” è il padre della negatività del mondo ed in special modo delle aree dell’Italia interna. Sviluppo è maledizione e non va confuso con il progresso, il grande Pier Paolo Pasolini ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia culturali. La parola deve passare ai sociologi, gli economisti che ci danno per scontato una serie di baggianate inizino a tacere, o almeno facciamo parlare quei pochi esconomisti-umanisti. Diamo per scontato che la denatalità sia dannosa ed invece è una grande opportunità per migliorare la qualità di vita soprattutto in quelle aree interne apparentemente desolate ed invece potenzialmente piene di un futuro che potrebbe rifarsi ad un’economia umanista.

L’Italia è soprattutto l’appennino centro-meridionale hanno bisogno di grandi trasmigrazioni dalla costa all’entroterra e dalla pianura alle colline o montagne. La scelta di un primo ministro becero rappresentante della finanza mondiale, ospite fisso alle riunioni del club Bildenberg, invece indica esattamente l’opposto per ciò che dovrebbe attuarsi nelle aree dell’Italia interna, quella dell’osso come la chiamavano Giustino Fortunato e segue a chiamarla Franco Arminio. Solo quando avremo una POLITICA che dirigerà l’economia( e non viceversa come accade on quasi tutto il pianeta) otterremo miglioramenti. Quali sono le società più giuste a livello mondiale?

(O almeno le meno ingiuste) secondo tre società serie di studi sociologici ed economici ( una olandese, l altra canadese e l’altra ancora brasiliana… non vorrei sbagliarmi) la classifica è la seguente:

1)Norvegia

2)Nuova Zelanda

3)Danimarca

4)Finlandia

5)Australia

6)Canada

7)Svezia

8) Bhutan

9) Paesi Bassi

10)Islanda

Questa classifica che è un promedio tra le tre classifiche pressocché identiche delle tre società di studio tiene conto di servizi , ospedali, sanità, istruzione, scuola, integrazione nella società, soddisfazione e felicità degli abitanti e solo in maniera minima a questi maledetti parametri chiamati PIL REDDITO PRO-Capite etc.

E allora qual e’ il minimo comune multiplo tra quei 10 Paesi con l’eccezione dei Paesi Bassi?…. La bassa densità di popolazione ed una popolazione un pò invecchiata ( secondo i canoni degli economisti canaglie). Se vogliamo una POLITICA a base di progettualita e giustezza la possiamo applicare solo col contenimento demografico, se invece vogliamo una cultura (ahimè non politica) dell’emergenza allora …. vai con l’incremento demografico a dismisura.

E guarda caso quali sono le società più ingiuste al mondo sempre in quelle classifiche proprio i paesi ad alto tasso di natalità ed altissima densità di popolazione ovvero: Pakistan, Bangladesh, Nigeria, India, Haiti, Egitto.

Purtroppo viviamo sotto una vergognosa dittatura mediatica che quotidianamente propina e propala bugie rendendole certezze.

Se vogliamo veramente un mondo migliore o almeno meno peggiore dobbiamo.impegnarci per un severo controllo delle nascite e nell’Italia dell’osso ad una distribuzione demografica favorendo l’emigrazione dalle coste nell’entroterra. Posso fare un esempio concreto, che mi permisi di suggerire ad un deputato incontrato per caso a Sorrento. Tra gli immigrati in Italia , quelli più vessati dai criminali mascalzoni islamici dell’ISIS co sono i Curdi-Yazidi ottimi pastori ed adusi alla vita in altitudine. Segnalai dieci borghi abbandonati o semianbandonati dell’Appennino quali Frattura Vecchia ( frazione di Scanno), Romagnano Al Monte (Sa) , Roghudi(RC), Pentadattilo (RC), Aglianello (PZ) ed ancora altri sarebbe stato bello insidiare in quei luoghi già esistenti delle comunità di Kurdi-Yazidi.

Per tutta risposta cosa rispose il deputato? Siamo in trattativa a Frattura vecchia per venderlo ad una società immobiliare che lo trasformerà in un resort turistico con tutti i bla bla retorici che seguono. Siamo dei cialtroni! Siamo degli ignoranti! Siamo degli insensibili schiavi del profitto e della subcultura più profittatrice ed ignorante al mondo : quella degli Stati Uniti d’America e della sua base alla e serva sciocca Unione Europea.