Meta, la Federazione Cooking Show premia il Ristobar Antonietta

Meta. Grande riconoscimento per il Ristobar Antonietta che oggi ha ricevuto il Premio Nazionale al Merito Professionale da parte della Federazione Cooking Show. Il premio è stato consegnato dal Cavaliere Michele Cutro, critico enogastronomico italiano, laureato in Scienze Gastronomiche con la motivazione: “La Pasticceria è un insieme di tecnica, precisione, passione, conoscenza delle materie prime e creatività. Dai dolci tradizionali alle creazioni più innovative c’è una sola legge: la Pasticceria ristora l’anima. La Pasticceria è una branca specialistica delle professioni gastronomiche che ha come finalità la preparazione di cibi prevalentemente dolci, che devono essere belli, buoni, sani e procurare emozioni visive e gustative. E per essere un bravo pasticcere servono impegno, rigore, professionalità, creatività e sguardo rivolto al futuro”.

Roberto Pelliccia, invece, è stato premiato come Maestro del Panettone con la seguente motivazione: “Se pensate di aver scoperto tutto sul panettone, non avete mai avuto modo di assaporare l’eccellenza del panettone del Ristobar Antonietta che si distingue per genuinità, bontà, qualità e una morbidezza, straordinariamente burrosa.