Meta: è uscita la raccolta di poesie dell’insegnante Rosanna Minei

Meta (Napoli). È uscita in questi giorni un’interessante raccolta di poesie in rima di Rosanna Minei, insegnante presso l’Istituto Comprensivo di Meta, dal titolo POESIE PER GRANDI E PICCINI, della PAV edizioni. Si tratta di una quarantina di poesie in rima in cui l’autrice si rivolge in primo luogo ai bambini, ma tratta argomenti che riescono ad attirare anche l’attenzione degli adulti.

Di particolare interesse per la nostra zona sono le poesie che descrivono la storia di Sant’Antonino, patrono di Sorrento, e della Madonna del Lauro, patrona di Meta. Il libro è acquistabile alla Libreria Tasso di Sorrento, alla Cartolibreria di Piazza Casale di Meta, oppure on-line al seguente link:

https://pavedizioni.it/prodotto/poesie-per-grandi-e-piccini