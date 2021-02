Meta, concluso il terzo appuntamento con gli screening: tutti negativi i tamponi. I casi attuali scendono a 24.

Buonasera Meta, stamattina è stato completato il terzo appuntamento screening tampone antigenico.

A partire dalle 9 fino alle ore 12.00 sono stati processati 195 tamponi dei 221 prenotati con una media di un prelievo ogni 55 secondi circa ESITI TUTTI NEGATIVI

“Inoltre -, informano il Sindaco Giuseppe Tito, l’assessore con delega alla sanità Angela Aiello ed il Cons. Delegato Corrado Soldatini, – a Meta registriamo 2 guarigioni ed 1 nuova positività di 1 uomo di 50 anni

Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 24 casi positivi al COVID-19

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI O ALTRI COMUNI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid

per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail l’esito del tampone sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17”