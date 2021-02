Meta . Commozione alla Chiesa Santa Maria delle Grazie di Via Cassari riaperta dopo la Pandemia “E’ un miracolo!Pregavamo fuori”

Meta . Commozione alla Chiesa Santa Maria delle Grazie di Via Cassari riaperta dopo la Pandemia “Pregavamo fuori”. E’ un “tesoro nascosto” questa chiesetta in una stradina laterale al Corso Italia, a destra della strada che si percorre andando da Vico Equense verso Sorrento si dipana un vero e proprio mondo meraviglioso, angoli rimasti quasi intatti nel corso dei decenni.

Qui, alle spalle del Liceo Classico Marone, e della stazione del treno della Circumvesuviana per Napoli, troviamo in Via Bottari la Chiesetta del Diciasettesimo secolo dedicata a “Santa Maria dele Grazie”, questa sera è stata aperta per la prima volta dopo la Pandemia per il Coronavirus Covid – 19.

Grande emozione e partecipazione da parte dei residenti “E’ un miracolo! Pregavamo fuori sullo spiazzale in tutte le condizioni atmosferiche, per noi è un bel segno , ringraziamo la Madonna per come ci ha preservato, ora possiamo pregare in Chiesa e per noi è una grande gioia”.