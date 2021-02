Meta, alert dalla Regione. Previste misure di contenimento più stringenti

Meta. Una comunicazione preoccupante del sindaco Giuseppe Tito: “È con sommo rammarico che devo comunicarvi e rendervi partecipi di aver ricevuto un ALERT dalla piattaforma regionale che impone l’adozione di particolari e più stringenti misure di contenimento da adottare obbligatoriamente”.

Cosa vuol dire? Sostanzialmente risulta che dai dati relativi ai positivi nella settimana tra l’1 ed il 7 febbraio 2021 Meta ha superato i parametri regionali. Infatti l’incidenza dei contagiati per ogni 100mila abitanti a Meta è di 275,48 contro la media in Campania di 159,68. Allo stesso tempo la percentuale dei nuovi positivi nella settimana in questione è del 12,29% a Meta e del 9,72% nella Regione.

Numeri che impongono l’adozione di nuove misure di contenimento. Capiremo come vorrà procedere Tito.