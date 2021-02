Meta, 51 positivi in un mese: il sindaco invita al rispetto delle regole. “In data 8 gennaio 2021 risultavano positivi al covid 19 N.13 concittadini. Oggi, 8 febbraio risultano positivi al covid 19 N.64 concittadini. In un mese + 51”, ha esordito il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Questi dati devono farci riflettere – continua -. Dobbiamo fare attenzione nel rispettare tutte le norme Anti covid. Confido in voi”.

Il primo cittadino, inoltre, ha annunciato per domani, martedì 9 febbraio 2021, una diretta Facebook per i nuovi aggiornamenti alle ore 13.00.