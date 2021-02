Piano di Sorrento ( Napoli ) . Mercato della Terra di Slow Food l’amore per il Buono e Bello a San Valentino a Piano di Sorrento. Come sempre presente Positanonews, ringraziamo i volontari che seguono questo evento. L’articolo lo trovate anche sul nostro blog Enogastronautanews

Non tutti sono riusciti a venire, a causa della neve e del gelo c’è chi in provincia di Avellino e Benevento non è riuscito a muoversi, anche da Tramonti in Costiera amalfitana e nelle zone interne della provincia di Salerno hanno avuto difficoltà i produttori.

Da rilevare che , purtroppo, non si tengono i vari corsi , viste le norme di contenimento per il coronavirus Covid – 19 . L’ingresso è organizzato in maniera sicura con un percorso che parte alle spalle dell’ingresso tradizionale , ben delimitato. Durante la mattinata è possibile consegnare l’olio esausto, ogni dieci litri viene regalato un litro di olio d’ oliva.