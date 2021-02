Maurizio Ruggiero! Magie e misteri dell’arte presepiale!

Sì, debbo esprimere il mio apprezzamento per la realizzazione del presepe a cura del prof. Ruggiero, che ho anche la fortuna di conoscere personalmente.

Il suo talento artistico, combinato ad uno straordinario eclettismo (suona meravigliosamente il pianoforte!), gli consente di organizzare non solo applaudite rappresentazioni teatrali, ma anche eventi spiccatamente tradizionali.

Il presepe da lui realizzato a Valdobbiadene lo dimostra.

Fare il presepe non è semplice!

Anche se non ne abbiamo una precisa conoscenza, lo sentiamo dentro che mentre costruiamo le montagne e disponiamo i pastori ci stiamo sintonizzando su una tradizione che viene da lontano. Il presepe, nei vestiti, nelle facce dei pastori, nelle arti e nei mestieri che rappresenta, racconta chi siamo stati nella storia, ma non solo.

Una lettura “psicologica” del presepe ci racconta anche chi siamo, come si è articolata la coscienza collettiva dell’umanità e quella nostra di individui. Al riguardo ci sono alcuni aspetti che vale la pena rilevare. Maurizio compie un’impresa straordinaria.

Proiettato, per lavoro, in un’area territoriale, tradizionalmente ostile “all’invasore sudista”, ha saputo non solo perfettamente integrarsi, ma anche presentare e far accettare con simpatia gli aspetti pur gradevoli della terra d’origine, senza mai vergognarsi.

Il tentativo di Maurizio di associare due mondi tanto diversi nel nome dell’arte è semplicemente superbo. Ed è questa la strada da percorrere anche per il futuro.