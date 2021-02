Massimo Coppola: “Stati generali per rendere Sorrento modello del turismo d’Italia”

Un importante evento testimoniato dalla presenza di Massimo Garavaglia, il nuovo ministro del Turismo. Come già anticipato, si partirà il 2 marzo con il primo incontro digitale trasmesso in diretta streaming, per poi proseguire con altri appuntamenti con tutte le categorie coinvolte nel comparto. I lavori verranno conclusi tra circa un mese con la presentazione dei risultati e di un piano di posizionamento già per l’anno in corso e in prospettiva per i prossimi. In autunno poi verrà fatto un check.