Massa Lubrense, scatta l’alert per la zona rossa. Ordinanza in elaborazione

Massa Lubrense verso la zona rossa. La comunicazione del sindaco Balducelli dopo aver ricevuto l’alert dalla Regione:

Nella giornata di ieri la Regione Campania attraverso l’Unità di Crisi ha messo a disposizione dei Comuni uno studio epidemiologico sulla diffusione del Covid-19 ed ha attivato un sistema di alert nel caso in cui vengano raggiunti i livelli di riferimento regionali che definiscono l’appartenenza a zona gialla, arancione o rossa. Nella mattinata di oggi, attraverso la piattaforma regionale, L’Unità di Crisi ha segnalato un alert per Massa Lubrense in quanto i dati a disposizione identificano il Comune come zona rossa. Alla luce delle evidenze scientifiche segnalateci sono quindi in dovere di emanare una ordinanza per l’adozione delle misure previste a livello nazionale per le zone rosse. L’ordinanza in fase di elaborazione sarà pubblicata in giornata ed andrà in vigore da domani e fino al 28 febbraio e sarà inviata a tutte le Forze dell’Ordine del territorio che attiveranno i necessari controlli.