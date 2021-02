Massa Lubrense, l’incontro tra il vicesindaco Giovanna Staiano e l’assessore Felice Casucci

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Ho avuto il piacere di conoscere l’assessore regionale al turismo Felice Casucci, gli ho scritto una lettera in cui gli chiedevo un incontro e in brevissimo tempo mi ha risposto fissandomi un appuntamento. Abbiamo fatto una lunga e piacevolissima chiacchierata, ho riscontrato in lui una grandissima disponibilità alla cooperazione tra enti e una spiccata sensibilità su temi a me molto cari. Abbiamo parlato di “turismo sostenibile” e della necessità di elaborare insieme un nuovo modello di sviluppo economico, rigorosamente basato sul rispetto dell’ambiente. Gli ho preannunciato alcuni progetti a cui sto lavorando e che saranno contenuti in un unico contenitore definito “OMAGGIO ALLA BELLEZZA”, ne è stato entusiasta; ci siamo dati appuntamento a breve al fine di concretizzare le idee messe in campo! In un momento decisamente difficile per un settore come quello del turismo, non perdiamo la speranza e continuiamo a lavorare, programmare e sognare nell’interesse delle nostre comunità!»