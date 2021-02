Massa Lubrense: incontro del sindaco Balducelli con i ristoratori

Massa Lubrense. Incontro del sindaco Lorenzo Balducelli con i ristoratori del suo Comune. Ecco cosa ha raccontato il primo cittadino.

Ci siamo visti con i ristoratori di Massa Lubrense che mi avevano chiesto un incontro. La riunione è stata incentrata sull’ordinanza di zona rossa che ho adottato. Ho fatto un riepilogo dei dati epidemiologici che mi hanno portato a questa decisione e del nuovo alert di ieri dell’Unità di Crisi della Regione dal quale è scaturita anche la chiusura delle scuole. Ho ascoltato le sacrosante difficoltà del settore e reciprocamente, come persone di buon senso, abbiamo compreso le ragioni l’uno degli altri. Da una parte le responsabilità di un sindaco che davanti ad una situazione certificata di emergenza deve adottare misure restrittive, dall’altra le difficoltà di un settore che ha perso improvvisamente l’opportunità di un weekend che sarebbe stata una boccata di ossigeno e la possibilità di restare aperti nei prossimi giorni. I ristoratori hanno espresso la loro volontà di costituirsi in un comitato per la richiesta di “ristori”, scusate il bisticcio di parole, alla Regione ed allo Stato centrale. Ho detto che sarò con loro. Ho aggiunto anche che sarebbe giusto ed opportuno che del comitato facessero parte anche i lavoratori del settore che, insieme ai loro datori di lavoro, stanno vivendo un momento ancora più difficile. Un intero settore in crisi che esprime eccellenze a Massa Lubrense sia dal punto di vista imprenditoriale che delle maestranze impegnate. Iniziamo uniti una nuova battaglia per il bene di una intera categoria che è trainante nella nostra economia e nel nostro contesto sociale.