Massa Lubrense, esonero diritti di segreteria servizi autotrasporto non di linea

Massa Lubrense. Il Comune, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, riporta le parole dell’Assessore Giovanna Staiano: «Nell’ultima seduta di giunta mi sono fatta promotrice di un’iniziativa in favore di una categoria molto penalizzata dalla pandemia e il cui lavoro è legato prevalentemente all’attività turistica, i servizi di autonoleggio non di linea quali Taxi, N.C.C. (noleggio con conducente) sia con auto che con pullman. Sono l’unica categoria ad essere soggetti al versamento annuale in favore dell’amministrazione comunale di un diritto di segreteria di euro 25.00 (venticinque/00) per il rinnovo delle licenze/autorizzazioni e per quest’anno sono stati esonerati da tale pagamento. Una iniziativa che certamente non cambia la vita di nessuno, resta una iniziativa simbolica, di testimonianza di vicinanza a chi spera di poter presto ritornare al proprio lavoro da poter svolgere con dignità e passione».