Massa Lubrense, continua lo screening: due nuovi appuntamenti per i cittadini. A renderlo noto è stato il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito. Ecco quanto ha detto per i suoi concittadini:

Continua la campagna di screening con i tamponi della MSC – Fondazione Sorrento in modalità drive in a Piazza Vescovado.

Due nuovi appuntamenti per tutti i cittadini:

Martedì 2 febbraio dalle 14.30 alle 18.00.

Venerdì 5 febbraio dalle 14.30 alle 18.00.

Al fine di ridurre i tempi di attesa è obbligatorio arrivare con il modulo di consenso informato, compilato e sottoscritto, scaricabile al link:

http://www.comunemassalubrense.gov.it/…/informativa.pdf…