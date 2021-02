Massa Lubrense, ci lascia Pawina Yusatidvong “Nana” in Iannone. Aveva 45 anni  

Massa Lubrense piange la 45enne Pawina Yusatidvong, conosciuta come “Nana”, venuta prematuramente a mancare all’affetto dei suoi cari mentre era in Thailandia. Una donna forte ed una moglie esemplare ed a darne il triste annuncio è il marito Lucio Iannone insieme a tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore del marito e dei familiari per il lutto che li ha colpiti e porge le più sentite condoglianze.