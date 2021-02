Massa Lubrense, chiuse le scuole di ogni ordine e grado. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

In considerazione di un ulteriore alert dell’Unità di Crisi della Regione Campania relativo ai dati del periodo 8-14 febbraio, con una incidenza di nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti di 447,22 su un parametro regionale di 166,13 e di una percentuale di nuovi positivi a 7 giorni del 23,08% contro il parametro regionale del 9,31%.

L’Istituto comprensivo Bozzaotra mi ha comunicato l’isolamento fiduciario di 8 classi ed il Comprensivo Pulcarelli una positività con il tracciamento di 5 docenti e 12 ragazzi.

Nella giornata di ieri l’Unità di Crisi Regionale ha raccomandato la massima attenzione per gli enti locali in merito alla diffusione della variante inglese del virus con una incidenza della stessa sul 25% dei casi.

Davanti a questa situazione ho ritenuto necessario, oltre ai provvedimenti già adottati, di sospendere l’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale fino al 27 febbraio.