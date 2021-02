Massa Lubrense, Balducelli: “Realizzeremo un un punto vaccinale”

Massa Lubrense. “Stiamo lavorando con l’ASL3 SUD per dotare Massa Lubrense di un punto vaccinale per la popolazione.”. Questo l’annuncio del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. Il lavoro è iniziato in questi giorni quando i sindaci della Penisola Sorrentina hanno partecipato ad una riunione sul Piano Vaccinale con il direttore generale dell’ASL3 SUD Gennaro Sosto a Torre del Greco. Massa Lubrense ha offerto subito la propria disponibilità riservandosi poche ore per indicare l’esatta ubicazione della struttura. A seguito di un sopralluogo con l’assessore alla Salute Sonia Bernardo, il coordinatore dell’AFT3 Distretto 59 Mario Balduccelli ed il presidente della cooperativa Prisma Michele De Angelis è stata indicata, in una nota inviata all’ASL, una zona a piano terra della nuova Villa Cerulli.

Nella lettera ufficiale, indirizzata al direttore generale dell’ASL3 Sud Gennaro Sosto, al direttore del distretto sociosanitario 59 Grazia Formisano, a Rino Abagnale coordinatore dell’AFT distretto 59 ed a Angela Improta direttore dell’UOC relazioni con il pubblico è stata richiesta l’attivazione di una cabina di regia per coordinare tutti gli aspetti operativi per l’attivazione del PVP (Punto Vaccinale per la Popolazione) relativi alla logistica, alla viabilità ed al coinvolgimento della Polizia Municipale e della Protezione Civile.

Il punto vaccinale sarà dotato da parte dell’ASL di un “supercongelatore” per la conservazione del vaccino mentre la struttura sarà fornita di un gruppo elettrogeno automatico che assicurerà la conservazione della catena del freddo dei vaccini anche in caso di black out dell’energia elettrica.

“Abbiamo offerto subito la nostra disponibilità per l’istituzione di un punto vaccinale per la popolazione -sottolinea il sindaco Lorenzo Balducelli- coscienti del fatto che la conformazione geografica del nostro territorio rende difficoltoso lo spostamento in altro comune dei nostri concittadini, soprattutto per quelli anziani. Ringrazio l’ASL3 SUD per la sensibilità e lo spirito di collaborazione che si è instaurato sia con la Direzione Generale che con il Distretto 59”.