Massa Lubrense, 16 nuovi positivi al Covid-19 e 7 guariti

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli comunica i dati del report del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud: “Oggi sono risultate positive 16 persone, tutte appartenenti a nuclei familiari già colpiti dal virus. Sono guariti 7 nostri concittadini. Sono stati eseguiti 50 tamponi molecolari risultati negativi. Attualmente i positivi al Covid-19 a Massa Lubrense sono 124.

Nelle ultime due giornate di screening effettuate in modalità drive in in Piazza Vescovado con i tamponi antigenici donati da MSC – Fondazione Sorrento sono stati eseguiti ben 527 tamponi. Di questi 21 sono risultati positivi, con una percentuale pari al 3,98% e sono in attesa di eseguire il tampone molecolare, così come ha chiarito l’ASL in una nota ricevuta oggi. Non per sminuire la gravità della situazione mi corre però l’obbligo di precisare che il numero di positivi così alto, presenti sul nostro territorio, è anche influenzato dal fatto che ci sono 45 persone che hanno effettuato da uno a tre tamponi di controllo e che risultano ancora positive”.