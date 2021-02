Martedì Grasso 2021: cos’è e perché si chiama così. Il martedì grasso è il giorno che per tradizione fa calare il sipario sul Carnevale, aprendo al contempo la strada al periodo di Quaresima, che inizia con il mercoledì delle Ceneri.

Quest’anno cade a calendario oggi (martedì 16 febbraio), segnando un appuntamento che per via della pandemia di coronavirus verrà giocoforza celebrato in tono minore, senza il consueto tripudio di sfilate e carri allegorici, tanto in Italia quanto in altre parti del mondo.

Il martedì grasso chiude la cosiddetta settimana ‘grassa’, ossia il periodo clou del Carnevale, che inizia con il giovedì grasso e termina appunto in occasione del successivo martedì (nel 2021 dall’11 al 16 febbraio). Le date cambiano ogni anno in quanto il Carnevale è una ricorrenza mobile, che dipende dalla collocazione delle festività pasquali.

La tradizione cristiana impone che il Carnevale sia seguito dalla Quaresima, i 40 giorni di digiuno e preghiera che portano alla Pasqua. Questo legame è fondamentale per comprendere come mai si parli di martedì ‘grasso’: anticamente l’ultimo giorno di Carnevale rappresentava l’occasione per intavolare ricchi banchetti a base di carne, e tutti quei cibi prelibati rimasti in casa, che durante la quaresima non potevano essere mangiati.

In Europa, il fatto che l’usanza cristiana di astinenza durante la Quaresima sia meno praticata che nel passato ha fatto perdere al Carnevale il suo antico collegamento all’aspetto religioso.

Secondo molti esperti il termine Carnevale deriva dal latino carnem e levare, che significa “eliminare la carne”. Si tratterebbe dunque di un chiaro riferimento alla pratica religiosa di evitare il consumo di carni a partire dal mercoledì delle Ceneri fino alla conclusione della Quaresima.

In Italia il martedì grasso non decreta la fine del Carnevale proprio ovunque. Nella maggior parte delle zone che appartengono all’arcidiocesi di Milano vige infatti il calendario ambrosiano, secondo il quale la Quaresima ha inizio la domenica seguente al Mercoledì delle ceneri romano. I festeggiamenti sono perciò posticipati di quattro giorni, al sabato grasso o carnevale ambrosiano.

All’estero, il martedì grasso coincide spesso con il culmine dei festeggiamenti carnevaleschi. Tra gli appuntamenti più famosi meritano una menzione speciale la coloratissima sfilata di chiusura del ‘Carnival’ di Rio de Janeiro, in Brasile, e la grande parata del ‘Mardi Grass’ di New Orleans, negli Stati Uniti. Quest’anno entrambi gli eventi sono stati purtroppo cancellati per via dell’emergenza Covid-19.