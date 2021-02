Mario Draghi! L’uomo giusto al posto giusto?

“La persona migliore per il lavoro peggiore: governare l’Italia!” Riporto il titolo, che mi sembra oltremodo azzeccato, rilevato da un giornale tedesco, ossia dalla “Frankfurter Allgemeine”.

L’Italia è attualmente la nazione più fragile all’interno della UE per il pauroso debito pubblico e per lo scarso tasso di crescita.

La crisi italiana è strutturale, non ciclica. Draghi conosce bene questo problema, forse non ne ignora nemmeno i rimedi, ma senza il sostegno dei partiti astuti e sornioni, non può elaborare progetti decisivi ed urgenti.

Quando le forze politiche falliscono, l’Italia sembra essere sempre pronta a governi tecnocratici (Monti, Ciampi), a patto che non siano a lunga durata.

L’opinione pubblica tende a punire chi adotta politiche di austerità ed a sottovalutare l’esigenza di far uscire il paese dalla peggiore crisi economica ed istituzionale dalla seconda guerra mondiale, ignorando volutamente il rischio di default.

Ma attenzione! Draghi deve far “tutto ciò che è necessario” per combattere la tempesta populista che potrebbe sconvolgere definitivamente le strutture sociali ancora in vita nel nostro paese, altrimenti l’italiano finisce per rigettare i tecnocrati e premiare pericolose proposte populiste.

Giuseppe Civale