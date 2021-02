Mario Draghi a San Gregorio Armeno

Arriva anche Mario Draghi nei personaggi del Presepe degli artigiani della famosa Via San Gregorio Armeno a Napoli . Finalmente in quest’ultimo periodo le famosissime botteghe di San Gregorio Armeno hanno ripreso la loro attività al meglio. E’ stato già esposto tra i presidenti Biden e Putin la statuetta rappresentante Mario Draghi, il nuovo presidente del consiglio dei ministri, con indosso un completo elegante, composto da vestito nero e cravatta rossa per esaltare la sua eleganza. E’ stata realizzata dall’artigiano Genny di Virgilio, in creta e dipinta rigorosamente a mano, come da tradizione napoletana. L’artigiano racconta di averla rappresentata in segno di buon auspicio per il nuovo governo.

Progetto Alternanza scuola-lavoro con Positanonews

Rossella Starita e Anna Amitrano 4e