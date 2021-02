Maltempo a Salerno: una brutta tromba marina ha spaventato i salernitani. Il fenomeno avvistato a largo ricorda quello avvenuto lo scorso 25 settembre, quando il mulinello infranse la sua furia su Torrione. Questa volta il tifone in miniatura ha disperso la sua energia in mare aperto non provocando danni. Furono calcolati in circa 2 milioni di euro invece i danni fatti dalla tromba marina dei mesi scorsi.