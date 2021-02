Malore a Sant’Agnello: ricoverato uomo in difficoltà respiratoria a causa della mascherina. Brutto episodio quello che si è verificato questa sera di venerdì 5 febbraio 2021 a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Un cinquantottenne del posto, infatti, ha accusato un malore mentre portava il suo ciclomotore ai Colli di Fontanelle. Dopo lo svenimento, è stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria la Misericordia di Sorrento, dove è stato trovato in difficoltà respiratoria a causa della mascherina.