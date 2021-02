Maiori . Scuola primaria “Santa Maria” e infanzia “San Domenico” chiuse per casi di Covid. La chiusura delle scuole private parificate della cittadina della Costiera amalfitana è stata disposta fino al 14 marzo come da nota qui allegata . Anche nelle scuole, fra Amalfi, Conca dei Marini, Vietri sul mare, Ravello, ci sono dei casi di coronavirus Covid-19, una percentuale bassissima, ma questo comporta comunque l’attivarsi del protocollo e quindi tampone per la classe, quarantena e procedure previste per il contenimento del contagio di questa pandemia.