Maiori: Sabato 6 Febbraio raccolta sangue in Corso Reginna

Maiori. E’ in programma Sabato 6 Febbraio la mattinata di raccolta sangue organizzata dall’Avis Salerno in collaborazione con il Comune di Maiori, Protezione Civile e Associazione Colibri.

Come per le precedenti occasioni la donazione è possibile esclusivamente previo appuntamento attraverso il numero 3356574781 (Sig. Angelo). Per poter effettuare la donazione bisogna esibire un documento di identità ed il codice fiscale. Gli esami saranno inviati via mail.

al fine di attenerci alle normative di prevezione alla diffusione del Covid-19 i donatori dovranno attendere il proprio turno mantenendo una distanza non inferiore al metro. Si puo’ donare da 18 a 65 anni (se prima volta non oltre 60 anni ) peso non inf. A 50 Kg

intervallo di donazione: uomo 90 giorni donne 180 giorni.

Le automoteche Avis sosteranno nel Corso Reginna nei pressi del Comune dalle ore 8,00 alle 10,30.

La donazione di sangue è un grande atto di umanità. Il sangue è una vita, Condividilo!