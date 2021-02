Maiori, rinnovato l’affidamento dei servizi strumentali alla Miramare Service. Di seguito quanto scritto sulla pagina Facebook ufficiale della Miramare:

Sottoscritto ieri mattina presso uno studio notarile di Salerno il contratto di servizio per il rinnovo dell’affidamento dei servizi strumentali del Comune di Maiori (Fognatura, Manutenzione del Patrimonio, Pulizie Immobili Comunali, Servizi Cimiteriali, Verde Urbano).

Presenti il funzionario del Comune, Arch. Roberto Di Martino, e l’Amministratore Unico della Miramare Service srl, Ing. Carmine La Mura.

“Sono molto soddisfatto di questo ulteriore risultato raggiunto. Ringrazio l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Con Antonio Capone per la rinnovata fiducia nei confronti della Società. Un grazie anche al Segretario Comunale, Dott.ssa Manzolillo, ed al funzionario, Arch. Di Martino, per la predisposizione della relativa documentazione.”.

Così l’Amministratore Unico Ing. Carmine La Mura subito dopo la firma del Contratto di Servizio.