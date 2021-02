Maiori. Reale a Casucci “Ospedale Costa d’Amalfi importante per turismo” La richiesta dei 20 posti letto per l’ospedale della Costiera Amalfitana a Castiglione di Ravello in zona disagiata finisce sul banco dell’assessore regionale al Turismo durante l’incontro con i sindaci della Divina a Maiori.

Questa volta Andrea Reale è stato tempestivo ed efficace per evitare sorprese visto che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno sta per predisporre il nuovo atto aziendale e ha consegnato anche a Casucci la lettera inviata al governatore Vincenzo De Luca, al consigliere del presidente delegato alla Sanità, Enrico Coscioni, al presidente della Commissione Sanità Vincenzo Alaia, al direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi D’Aragona”, Vincenzo D’Amato, al direttore generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Antonio Postiglione e al deputato Piero De Luca “Visto che èospedale in zona disagiata chiediamo oltre al Pronto Soccorso un reparto di medicina con 20 posti letto” ha detto Reale, come avviene a Capri. E inoltre predisporre illuminazione prr interventi notturni e maggiore funzionalità all’elisoccorso a Maiori, ma sono anche tanti altri i problemi che vive la sanità in un territorio frammentato e difficile come la Costiera e lo vediamo anche in questi giorni con la frana ad Amalfi dove pure per fare i tamponi a Positano devono venire via mare come nel medioevo.