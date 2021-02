Maiori, prosegue il servizio di trasporto scolastico a pagamento

Maiori. La Dott.ssa Rossella Sammarco, Responsabile dell’Area Amministrativa, comunica: «L’Amministrazione comunale porta a conoscenza dei cittadini di Maiori che il servizio di trasporto scolastico a pagamento Linea B – urbana proseguirà per il periodo Febbraio – Maggio 2021. I residenti con minori iscritti alla scuola statale per l’Infanzia, alla scuola Primaria e/o alla scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “R. Rossellini” di Maiori che intendono fruire del suddetto servizio devono presentare richiesta presso l’Ufficio comunale – Servizi sociali ed Istruzione (scarica la domanda: https://bit.ly/3rhxhI3).

Si precisa che il suddetto servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel centro urbano che potranno fruire delle fermate dello scuolabus istituite presso:

Via G. Capone 36 – Loc. Costa D’Angolo (partenza ore 8:00)

Via G. Capone 25 – Rione palazzine popolari

Via De Jusola

Via Chiunzi, Via Casa Imperato – Scuola Guida

San Domenico – Palazzo Via Roma

Via Santa Tecla 24 – bar Mediterraneo

Via Santa Tecla 38 – Hotel San Francesco

Il servizio prevede il pagamento di una retta mensile, quantificata in € 30,00 per il primo figlio fruitore ed €25,00 per il secondo figlio e la gratuità a favore degli altri figli oltre il secondo, da corrispondere mediante pagamento anticipato al primo del mese a mezzo versamento su c.c. postale e/o conto corrente bancario. A fronte del pagamento ai genitori verrà rilasciato un tesserino, riportante i dati anagrafi dell’alunno, che sarà rinnovato mensilmente presso l’ufficio comunale – Servizi sociali ed Istruzione. Il servizio di trasporto scolastico “Linea A” resta gratuito per gli alunni che abitano nelle frazioni di Maiori».